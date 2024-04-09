Кабмин изменил порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны

Правительство определило органы, которые будут предоставлять статус лица с инвалидностью в результате войны.

Во время заседания Кабмина 9 апреля принято решение изменить порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны. Как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, Кабмин изложил в новой редакции Порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в АТО, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности. и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их проведения, при непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины.

Также изложен в новой редакции Порядок предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Это сделано для приведения их в соответствие с Законом 3443-IX о внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» об упрощении процедуры предоставления лицам статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины.

Кабмин предусмотрел следующие изменения:

решение о предоставлении (отказе в предоставлении) соответствующего статуса будут принимать структурные подразделения по вопросам ветеранской политики районных, районных в мм. Киеве и в Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

подача заявления в электронной форме будет осуществляться средствами Портала Действие или Единого государственного реестра ветеранов войны, а также в бумажной форме через ЦНАП независимо от задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания);

возможность выбрать способ получения соответствующего удостоверения – либо по месту оформления удостоверения в структурном подразделении по ветеранской политике, либо в ЦНАП.

Новые нормативно правовые акты пока не опубликованы.

Напомним, редакция законопроекта об усилении мобилизации 10449, принятая в первом чтении, предусматривает, что мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2022 года установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений, травм, контузий, увечий, полученных во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности в результате ее ампутации), до конца 2024 года подлежат повторному медицинскому осмотру пригодности к военной службе.

Автор: Наталья Мамченко

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