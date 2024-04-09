Кабмін змінив порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

Уряд визначив органи, що надаватимуть статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Під час засідання Кабміну 9 квітня ухвалено рішення змінити порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Як повідомив представник Уряд в парламенті Тарас Мельничук, Кабмін виклав у новій редакції Порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією рф проти України.

Також викладено в новій редакції Порядок надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Це зроблено задля приведення їх у відповідність із Законом 3443-IX про внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо спрощення процедури надання особам статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України.

Кабмін передбачив наступні зміни:

рішення про надання (відмову у наданні) відповідного статусу прийматимуть структурні підрозділи з питань ветеранської політики районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

подання заяви в електронній формі здійснюватиметься засобами Порталу Дія або Єдиного державного реєстру ветеранів війни, а також в паперовій формі через ЦНАП незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування);

можливість обрати спосіб отримання відповідного посвідчення – або за місцем оформлення посвідчення у структурному підрозділі з питань ветеранської політики, або у ЦНАП.

Нові нормативно-правові акти поки не опубліковані.

Нагадаємо, редакція законопроекту про посилення мобілізації 10449, прийнята в першому читанні, передбачає, що чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп (крім тих, кому інвалідність ІІ та ІІІ груп встановлено за наслідками захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних під час захисту Вітчизни, а також відсутності кінцівки внаслідок її ампутації), до кінця 2024 року підлягають повторному медичному огляду на придатність до військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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