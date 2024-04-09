На Франківщині врятували чоловіка, який 6 днів блукав Карпатами та натрапив на рись

П’ять ночей чоловік спав просто неба, неодноразово чув диких звірів, а в один із днів натрапив на рись.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У п’ятницю надвечір, 5 квітня, на Івано-Франківщині прикордонники затримали громадянина України, який 6 днів блукав Карпатами. Про це розповіли у Державній прикордонній службі 9 квітня.

Незнайомця з рюкзаком, який рухався засніженим схилом, виявили неподалік українсько-румунського кордону. Чоловік був ослаблений та промоклий. Група реагування допомогла йому спуститися з гори та доставила його до прикордонного підрозділу, де він зігрівся. Його напоїли гарячим чаєм та нагодували.

Під час бесіди 42-річний українець розповів, що планував таким чином незаконно дістатися до однієї з країн ЄС, але не усвідомлював, що подорож буде такою важкою та небезпечною. Він сам прокладав собі маршрут, але зізнався, що кілька разів втрачав орієнтування у гірській місцевості та подолав пішки відстань орієнтовно від 50 до 70 кілометрів. П’ять ночей чоловік спав просто неба у спальному мішку, неодноразово чув вовків, кабанів та оленів, а в один з днів зустрів на полонині карпатську рись.

За спробу незаконного перетину державного кордону на чоловіка склали протокол.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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