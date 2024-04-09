Аеропорт Стамбулу найняв собак-терапевтів, які заспокоюватимуть мандрівників

Нові «працівники» пройшли професійне інтенсивне навчання, щоб зменшувати стрес у людей.

Фото: AP Photo/Khalil Hamra

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Міжнародний аеропорт Стамбулу найняв пʼять собак-терапевтів, щоб вони заспокоювали стурбованих туристів. Про це повідомляє Associated Press.

Собаки-терапевти пропонують пасажирам свою підтримку. Занепокоєні туристи зможуть зняти стрес, погравшись із чотирилапим другом.

Усі собаки є сертифікованими собаками-терапевтами, які пройшли професійне інтенсивне навчання, щоб зменшувати стрес у людей. Вони беруть участь у пілотному проєкті.

«Ми маємо переконатися, що вони безпечні та на 100% адаптовані до будь-якого середовища», — сказав менеджер з обслуговування клієнтів аеропорту Кадір Деміртас.

У команди терапевтичних собак є свій капітан — італійський ретривер Кукі.

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