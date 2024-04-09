Аэропорт Стамбула нанял собак-терапевтов, которые будут успокаивать путешественников

Международный аэропорт Стамбула нанял пять собак-терапевтов, чтобы они успокаивали озабоченных туристов. Об этом сообщает Associated Press.
Собаки-терапевты предлагают пассажирам свою поддержку. Обеспокоенные туристы смогут снять стресс, поигравшись с песиком.
Все собаки являются сертифицированными собаками-терапевтами, которые прошли профессиональное интенсивное обучение, чтобы снизить стресс у людей. Они участвуют в пилотном проекте.
«Мы должны убедиться, что они безопасны и на 100% адаптированы к любой среде», - сказал менеджер по обслуживанию клиентов аэропорта Кадир Демиртас.
У команды терапевтических собак есть свой капитан – итальянский ретривер Куки.
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