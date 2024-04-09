Аэропорт Стамбула нанял собак-терапевтов, которые будут успокаивать путешественников

Новые «работники» прошли профессиональную интенсивную учебу, чтобы уменьшать стресс у людей.

Фото: AP Photo/Khalil Hamra

Международный аэропорт Стамбула нанял пять собак-терапевтов, чтобы они успокаивали озабоченных туристов. Об этом сообщает Associated Press.

Собаки-терапевты предлагают пассажирам свою поддержку. Обеспокоенные туристы смогут снять стресс, поигравшись с песиком.

Все собаки являются сертифицированными собаками-терапевтами, которые прошли профессиональное интенсивное обучение, чтобы снизить стресс у людей. Они участвуют в пилотном проекте.

«Мы должны убедиться, что они безопасны и на 100% адаптированы к любой среде», - сказал менеджер по обслуживанию клиентов аэропорта Кадир Демиртас.

У команды терапевтических собак есть свой капитан – итальянский ретривер Куки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.