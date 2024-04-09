В Киеве устроили стрельбу в Голосеевском районе: что известно

Заявитель рассказал, что увидел, как два человека стреляли из пистолета.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве на днях на линию 112 поступило сообщение о стрельбе в Голосеевском районе. Как сообщают в Патрульной полиции, заявитель рассказал, что увидел, как два человека стреляли из пистолета.

Гражданин также представил подробное описание мужчин и указал направление их движения.

Полицейские оперативно разыскали предполагаемых нарушителей. Один из них имел с собой предмет, похожий на пистолет. Также недалеко от места происшествия инспекторы обнаружили гильзы.

Правоохранители задержали граждан и передали их следователям для последующего выяснения всех обстоятельств происшествия.

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