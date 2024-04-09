В Киеве суд взыскал с застройщика новостройки в бюджет города 14,5 млн грн

Компания выполнила решение суда и перечислила 14,5 млн гривен долевого участия на развитие инфраструктуры города.

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В столице Хозяйственный суд города Киева частично удовлетворил иск Шевченковской окружной прокуратуры и взыскал с компании, которая в 2021 году построила многоэтажный жилой дом по улице Багговутовской, 14,5 млн гривен долевого участия на развитие инфраструктуры города.

Как сообщили в прокуратуре, застройщик добровольно выполнил решение и оплатил определенный законодательством платеж в местный бюджет.

В настоящее время решение суда исполнено застройщиками в добровольном порядке в полном объеме.

В прокуратуре отмечают, что уплата средств долевого участия в связи со строительством многоквартирных жилых домов является прямой обязанностью застройщиков, а такие средства должны быть направлены, особенно в условиях военного положения, на удовлетворение неотложных потребностей общины и жителей столицы.

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