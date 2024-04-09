В Риге мужчина сорвал флаг Украины: полиция начала уголовное расследование

В центре Риги, столицы Латвии, мужчина сорвал флаг Украины со здания на улице Кр. Барона. Об этом сообщает издание Delfi.
Согласно опубликованному в TikTok видео, на котором зафиксировано событие, мужчина с закрытым лицом сорвал украинский флаг со здания в центре Риги. В связи с этим инцидентом латвийская государственная полиция начала уголовный процесс.
Следователи открыли дело по нескольким статьям, включая оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военные преступления, если они были совершены группой лиц. Кроме того, проводится расследование умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества.
Сейчас правоохранительные органы осуществляют процессуальные действия в рамках расследования этого инцидента.
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