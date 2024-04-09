У Ризі чоловік зірвав прапор України: поліція розпочала кримінальне розслідування

Чоловік із закритим обличчям зірвав український прапор з будівлі у центрі Риги.

Джерело фото: baltic-course.com

У центрі Риги, столиці Латвії, чоловік зірвав прапор України з будівлі на вулиці Кр. Барона. Про це повідомляє видання Delfi.

Згідно з опублікованим в TikTok відео, на якому зафіксована подія, чоловік із закритим обличчям зірвав український прапор з будівлі в центрі Риги. У зв'язку з цим інцидентом латвійська державна поліція розпочала кримінальний процес.

Слідчі відкрили справу за кількома статтями, включаючи виправдання геноциду, злочини проти людяності, злочини проти миру і воєнні злочини, якщо вони були скоєні групою осіб. Крім того, проводиться розслідування навмисного знищення або пошкодження чужого майна.

Наразі правоохоронні органи здійснюють процесуальні дії в рамках розслідування цього інциденту.

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