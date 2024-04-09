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У Києві суд стягнув із забудовника новобудови до бюджету міста 14,5 млн грн

17:17, 9 квітня 2024
Компанія виконала рішення суду та перерахувала 14,5 млн гривень пайової участі на розвиток інфраструктури міста.
У Києві суд стягнув із забудовника новобудови до бюджету міста 14,5 млн грн
Ілюстраційне зображення: Danist Soh / Unsplash
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У столиці Господарський суд міста Києва частково задовольнив позов Шевченківської окружної прокуратури та стягнув з компанії, яка у 2021 році побудувала багатоповерховий житловий будинок по вулиці Багговутівській, 14,5 млн гривень пайової участі на розвиток інфраструктури міста.

Як повідомили у прокуратурі, забудовник добровільно виконав рішення та сплатив визначений законодавством платіж до місцевого бюджету.

На даний час рішення суду виконано забудовниками у добровільному порядку в повному обсязі.

У прокуратурі наголошують, що сплата коштів пайової участі у зв’язку із будівництвом багатоквартирних житлових будинків є прямим обов’язком забудовників, а такі кошти повинні бути спрямовані, особливо в умовах воєнного стану, на задоволення нагальних потреб громади та мешканців столиці.

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