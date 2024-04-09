У Києві влаштували стрілянину у Голосіївському районі: що відомо

Заявник розповів, що побачив, як двоє осіб стріляли з пістолету.

Джерело фото: Патрульна поліції Києва

У Києві на днях на лінію 112 надійшло повідомлення про стрільбу у Голосіївському районі. Як повідомляють у Патрульній поліції, заявник розповів, що побачив, як двоє осіб стріляли з пістолету.

Громадянин також надав детальний опис чоловіків та вказав напрямок їхнього руху.

Поліцейські оперативно розшукали ймовірних порушників. Один з них мав з собою предмет, схожий на пістолет. Також неподалік від місця події інспектори виявили гільзи.

Правоохоронці затримали громадян та передали їх слідчим для подальшого з'ясування всіх обставин події.

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