Практика судов
  1. В Украине

На Франковщине спасли мужчину, который 6 дней бродил Карпатами и наткнулся на рысь

23:48, 9 апреля 2024
Пять ночей мужчина спал под открытым небом, неоднократно слышал диких зверей, а в один из дней наткнулся на рысь.
На Франковщине спасли мужчину, который 6 дней бродил Карпатами и наткнулся на рысь
Источник фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу вечером, 5 апреля, в Ивано-Франковской области пограничники задержали гражданина Украины, который 6 дней бродил Карпатами. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе 9 апреля.

Незнакомца с рюкзаком, который двигался по заснеженному склону, обнаружили неподалеку от украинско-румынской границы. Мужчина был ослаблен и промокший. Группа реагирования помогла ему спуститься с горы и доставила его в пограничное подразделение, где он согрелся. Его напоили горячим чаем и накормили.

Во время беседы 42-летний украинец рассказал, что планировал таким образом незаконно добраться до одной из стран ЕС, но не осознавал, что путешествие будет таким тяжелым и опасным. Он сам прокладывал себе маршрут, но признался, что несколько раз терял ориентировку в горной местности и преодолел расстояние ориентировочно пешком от 50 до 70 километров. Пять ночей мужчина спал под открытым небом в спальном мешке, неоднократно слышал волков, кабанов и оленей, а в один из дней встретил на горной долине карпатскую рысь.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на мужчину составили протокол.

Источник фото: dpsu.gov.ua

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин изменил порядок предоставления статуса лица с инвалидностью в результате войны

Правительство определило органы, которые будут предоставлять статус лица с инвалидностью в результате войны.

Военнослужащие находятся под обстрелами, но не получают 100 тысяч грн: что решил суд

Суд указал, что факт выполнения служебных обязанностей в составе воинской части без доказательств непосредственного участия истца в боевых действиях не создает обязанности начисления ему увеличенного дополнительного вознаграждения.

Исполнять обязанности директора Бюро экономической безопасности будет Сергей Перхун

Новый директор БЭБ до сих пор не назначен, а заместители могут исполнять обязанности не больше года.

В США обеспокоены намерениями грузинского парламента принять закон об иноагентах, а в ЕС ждут от Грузии проверки добропорядочности Высшего совета юстиции

В Грузии готовятся принять закон о публикации отчетов организациями, получающими иностранное финансирование, а в ЕС требуют проверки добропорядочности кандидатов в Высший совет юстиции Грузии при участии международных экспертов.

Глава СБУ на время расследования вручения ТЦК повестки журналисту Следствие.инфо отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты

Ранее Офис Генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту вручения ТЦК повестки журналисту.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео