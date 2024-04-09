На Франковщине спасли мужчину, который 6 дней бродил Карпатами и наткнулся на рысь

Пять ночей мужчина спал под открытым небом, неоднократно слышал диких зверей, а в один из дней наткнулся на рысь.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В пятницу вечером, 5 апреля, в Ивано-Франковской области пограничники задержали гражданина Украины, который 6 дней бродил Карпатами. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе 9 апреля.

Незнакомца с рюкзаком, который двигался по заснеженному склону, обнаружили неподалеку от украинско-румынской границы. Мужчина был ослаблен и промокший. Группа реагирования помогла ему спуститься с горы и доставила его в пограничное подразделение, где он согрелся. Его напоили горячим чаем и накормили.

Во время беседы 42-летний украинец рассказал, что планировал таким образом незаконно добраться до одной из стран ЕС, но не осознавал, что путешествие будет таким тяжелым и опасным. Он сам прокладывал себе маршрут, но признался, что несколько раз терял ориентировку в горной местности и преодолел расстояние ориентировочно пешком от 50 до 70 километров. Пять ночей мужчина спал под открытым небом в спальном мешке, неоднократно слышал волков, кабанов и оленей, а в один из дней встретил на горной долине карпатскую рысь.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на мужчину составили протокол.

Источник фото: dpsu.gov.ua

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