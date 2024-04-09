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В Польше готовят изменения для украинских беженцев: некоторые выплаты будут отменены с 1 июля

17:58, 9 апреля 2024
Польша пересматривает помощь украинским беженцам.
В Польше готовят изменения для украинских беженцев: некоторые выплаты будут отменены с 1 июля
Фото: 24tv.ua
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Польша планирует изменить условия предоставления помощи украинским беженцам. Среди основных изменений – отмена части выплат.

Так, на сайте правительства Польши опубликован проект закона об изменениях в «Спецзакон о помощи гражданам Украины в связи с войной в этой стране».

Предполагается, что срок действия закона (и соответственно, срок легального пребывания украинцев в Польше) будет продлен до 30 сентября 2025 года. После рассмотрения законопроекта в Сейме изменения могут вступить в силу с 1 июля 2024 года, сообщает naszwybir.pl.

Среди важнейших предложенных изменений следует выделить следующие:

  • продление срока легальности пребывания граждан Украины, получивших номер UKR PESEL, до 30 сентября 2025;
  • введение со следующего года упрощенной процедуры оформления вида на временное проживание сроком до 3 лет для лиц со статусом UKR;
  • продление до 30 сентября 2025 года срока, в течение которого гражданину Украины предоставляется вид на временное проживание сроком на 1 год в ситуации, когда он не отвечает требованиям для получения вида на жительство;
  • включение детей из Украины в польскую систему образования;
  • восстановление возможности предоставления психологических услуг гражданам Украины гражданами Украины, проживающими в Польше и имеющими соответствующее психологическое образование, полученное в Украине;

Изменения в системе финансового обеспечения с 1 июля 2024:

  • отмена денежной помощи, связанной с компенсацией расходов на пребывание и питание беженцев, которые несут владельцы частных квартир (так называемая помощь в размере 40 злотых);
  • отмена единовременного денежного пособия для граждан Украины в размере 300 злотых на жизнь;
  • отмена поддержки в виде финансирования фотографирования для выдачи UKR PESEL;
  • финансовая поддержка в виде проживания и питания для находящихся в особо сложной ситуации беженцев из Украины возможна только на основании договора, подписанного с местным компетентным воеводой или органом местного самоуправления.

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