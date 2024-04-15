В Україну намагалися нелегально ввезти більше 100 тисяч виробів корейської б'юті-індустрії на понад 1 млн гривень

Митники виявили фальсифікацію документів підприємством б'юті-індустрії.

Джерело фото: Державна митна служба України

На митному посту "Устилуг" розкрили випадок порушення митних правил підприємством з України. Під час ввезення косметики та одягу відомих брендів у товаросупровідних документах були подані неправдиві відомості щодо відправника, одержувача, найменування та кількості товару. Про це повідомила Державна митна служба України.

Митники з Волині виявили факт порушення під час повного митного огляду невеликого буса, який ввозив цей консолідований вантаж. В результаті на склад митниці було направлено майже 130 тисяч одиниць виробів корейської б'юті-індустрії, імпортна вартість яких оцінюється на понад мільйон гривень.

Згідно з частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, такі дії, спрямовані на приховування товарів від митного контролю за допомогою подання неправдивих відомостей, можуть стягуватися штрафом в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів з можливістю конфіскації.

Наразі проводиться товарознавча експертиза для визначення реальної вартості вилученого товару. Подальше вирішення справи буде залежати від рішення суду.

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