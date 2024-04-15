Практика судів
  1. В Україні

В Україну намагалися нелегально ввезти більше 100 тисяч виробів корейської б'юті-індустрії на понад 1 млн гривень

13:55, 15 квітня 2024
Митники виявили фальсифікацію документів підприємством б'юті-індустрії.
В Україну намагалися нелегально ввезти більше 100 тисяч виробів корейської б'юті-індустрії на понад 1 млн гривень
Джерело фото: Державна митна служба України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На митному посту "Устилуг" розкрили випадок порушення митних правил підприємством з України. Під час ввезення косметики та одягу відомих брендів у товаросупровідних документах були подані неправдиві відомості щодо відправника, одержувача, найменування та кількості товару. Про це повідомила Державна митна служба України.

Митники з Волині виявили факт порушення під час повного митного огляду невеликого буса, який ввозив цей консолідований вантаж. В результаті на склад митниці було направлено майже 130 тисяч одиниць виробів корейської б'юті-індустрії, імпортна вартість яких оцінюється на понад мільйон гривень.

Згідно з частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, такі дії, спрямовані на приховування товарів від митного контролю за допомогою подання неправдивих відомостей, можуть стягуватися штрафом в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості товарів з можливістю конфіскації.

Наразі проводиться товарознавча експертиза для визначення реальної вартості вилученого товару. Подальше вирішення справи буде залежати від рішення суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд наклав штраф 17 тисяч грн на начальника ТЦК, який видав наказ про призов заброньованого працівника

Громадянин прибув до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних та зарахування на спеціальний військовий облік у зв`язку з бронюванням, але його вирішили призвати

Депутати пропонують скасувати 1600 грн як розрахункову величину для обчислення виплат за рішенням суду

У Верховній Раді зареєстрували вже два законопроекти стосовно розрахункової величини для обчислення виплат за рішенням суду.

По спорах щодо пенсій та соцвиплат скасують можливість оскарження до Верховного Суду і запровадять скорочені строки на апеляційне оскарження

Суд виготовлятиме повний текст судового рішення по спорах щодо пенсій та соцвиплат тільки на прохання сторони та за умови сплати додаткового судового збору.

Свідоцтво адвоката у Дії – в Раді зареєстрували законопроект

Парламентарі пропонують, щоб свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю було також і в Дії.

Повна картина про придатних до військової служби громадян буде зберігатися на серверах партнерів України з НАТО

На серверах партнерів України з НАТО буде зберігатися та постійно оновлюватися інформація про точну кількість придатних до військової служби громадян.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео