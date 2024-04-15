Кабмін оновить Розклад хвороб, що визначають ступінь придатності до військової служби, а процес ідентифікації обмежено придатних автоматизують

Уряд оновить Порядок проходження ВЛК та перелік хвороб, які визначають ступінь придатності до військової служби, і з середини травня почне викликати на повторне ВЛК обмежено придатних.

Джерело фото: колаж ЗМІ

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 травня набуде сили Закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Він встановлює, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

У Міноборони пояснили, що скасування статусу «обмежено придатний» не означає автоматичного переходу до іншого статусу (придатний чи непридатний).

Громадяни, які визнані «обмежно придатними» мають повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців після набрання сили законом, тобто, до 4 травня 2025 року.

Після набрання чинності законом Уряд має 3 місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військової служби.

Заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад за участі Президента зазначив, що «наразі триває погодження змін до 402 наказу». «І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними», – пояснив заступник міністра.

Отже, в Уряді вже готують зміни до Наказу Міністра оборони №402 про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, яка наразі встановлює, що після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов’язаного одну із таких постанов: придатний до військової служби, тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду), непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку, обмежено придатний до військової служби.

Також відповідно має бути оновлено додаток до постанови – Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві.

Слід зауважити, що, як повідомив Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу, наразі Міноборони перезапустило електронну систему «Оберіг», яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта.

Система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.

Зокрема, зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. Вже оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути включені до мобілізації, в усіх 24 регіонах України та Києві.

«Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета – забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу, надати можливість кожному громадянину реалізувати свій обов’язок захисту Батьківщини», – наголосив Гаврилюк.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», таку автоматичну інтеграцію та оновлення даних вдалося реалізувати завдяки прийняттю закону 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку (законопроект 10062 набув сили як Закон 4 квітня).

Він дозволяє зібрати «досьє» на кожного військовозобов’язаного, включно з відомостями про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку. Отже, процес пошуку таких обмежено придатних чоловіків автоматизовано.

Ці та інші персональні дані громадян будуть зберігатися на серверах іноземних партнерів України.

Отже, за наступні 9 місяців, починаючи з травня, обмежено придатні мають пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) і медики вирішать – придатні чи непридатні вони для військової служби. Втім, для повторного проходження ВЛК обмежено придатними необхідні зміни до Положення про ВЛК та до Розкладу хвороб.

ВВС Україна повідомляє, що Департамент охорони здоровʼя Міноборони у проекті зміни до наказу передбачив 5 статусів: непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку; непридатні з переоглядом через 6-12 місяців; тимчасово непридатні, які потребують лікування, відпустки чи звільнення (ця категорія була і раніше); придатні; придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах. Однак наразі це лише проект.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.