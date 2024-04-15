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На Миколаївщині спеціально навчені собаки будуть допомагати проводити розмінування

20:28, 15 квітня 2024
Кінологи-сапери уже обстежували території на Харківщині.
На Миколаївщині спеціально навчені собаки будуть допомагати проводити розмінування
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Близько 26% території країни – 156 тис. кв. км нині забруднені мінами та нерозірваними боєприпасами. Окрім традиційних металошукачів, сапери ДСНС для гуманітарного розмінування використовують машини механізованого розмінування та спеціально навчених собак.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, міжрегіональний центр швидкого реагування вже більше року співпрацює з Норвезькою народною допомогою (NPA) у сфері протимінної діяльності.

«За рік взаємодії створено потужну матеріальну базу, навчено персонал, відібрано собак, які підготовлені за спецметодикою для гуманітарного розмінування територій», - зазначили у ДСНС.

Кінологи-сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування уже обстежували території та виявляли вибухонебезпечні предмети у Харківській області. Наразі ж кінологічні розрахунки робитимуть це на деокупованих територіях Миколаївщини.

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