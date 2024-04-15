Голови Мінфіну та НБУ відправилися до Вашингтона на Весняні збори МВФ та Світового банку

Голови Мінфіну та НБУ відвідають партнерський форум Україна-США.

Джерело фото: finclub.net

Міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Андрій Пишний вирушили до Вашингтона на Весняні збори Міжнародного валютного фонду і Групи Світового банку, які триватимуть з 15 по 20 квітня. Про це повідомила пресслужба НБУ.

У рамках візиту заплановані ряд заходів, серед яких конференція «Україна: Переосмислення. Інновації. Прорив» та партнерський форум Україна-США. Керівництво Нацбанку також візьме участь у круглих столах та семінарах для інвесторів.

Представники Національного банку планують обговорити з керівництвом МВФ, Світового банку, Європейської комісії, Європейського центрального банку та іншими міжнародними партнерами виконання положень Програми за механізмом розширеного фінансування з МВФ та підготовку до її четвертого перегляду. Також на порядку денному будуть питання економічного відновлення України та посилення санкційного тиску проти росії.

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