Главы Минфина и НБУ отправились в Вашингтон на Весеннее собрание МВФ и Всемирного банка

Главы Минфина и НБУ посетят партнерский форум Украина-США.

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Министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Андрей Пышный отправились в Вашингтон на Весеннее собрание Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, которое продлится с 15 по 20 апреля. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В рамках визита запланированы ряд мероприятий, среди которых конференция "Украина: Переосмысление. Инновации. Прорыв" и партнерский форум Украина-США. Руководство Нацбанка также примет участие в круглых столах и семинарах для инвесторов.

Представители Национального банка планируют обсудить с руководством МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии, Европейского центрального банка и другими международными партнерами выполнение положений Программы по механизму расширенного финансирования с МВФ и подготовку к ее четвертому пересмотру. Также на повестке дня будут вопросы экономического восстановления Украины и усиления санкционного давления против россии.

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