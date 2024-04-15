В Минобороны ответили, когда начнутся повторные осмотры ограниченно пригодных

Стало известно, когда ограниченно пригодные начнут проходить повторные осмотры.

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С середины мая начнется пересмотр лиц, ранее признанных ограниченно пригодными к военной службе. Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей, пишет сайт конгресса.

«Сейчас идет согласование изменений в 402 приказ. И с середины мая начнется пересмотр на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно пригодными», – заявил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый 21 марта в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Также законодатели исключили врачей ВКК из перечня декларантов законопроектом №10313. Согласно ему председателей и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня субъектов, на которых распространяется действие Закона о предотвращении коррупции.

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