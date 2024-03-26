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За кілька днів завершується подача декларацій членів МСЕК, ЛКК та ВЛК – що треба знати

20:35, 26 березня 2024
Члени та голови ЛКК за чинним Законом про запобігання корупції все ще є суб’єктами декларування.
За кілька днів завершується подача декларацій членів МСЕК, ЛКК та ВЛК – що треба знати
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Медичні працівники – члени медико-соціальних експертних комісій, лікарсько-консультативних комісій та військово-лікарських комісій до 31 березня 2024 року зобов’язані подати е-декларацію за 2023 рік до Єдиного державного реєстру декларацій. Про це нагадали у МОЗ.

Верховна Рада ухвалила Закон № 3384-ІХ про відновлення декларування, відповідно до якого представники перелічених категорій внесені до переліку декларантів.

Отже, декларації подають:

  • особовий склад штатних військово-лікарських комісій (ВЛК, пп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону);
  • голови та члени лікарсько-консультативних (ЛКК) і медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій (ЛЛК).

Втім напередодні завершення кампанії з декларування законодавці виключили лікарів ЛКК з переліку декларантів – 21 березня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10313, згідно з яким голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія Закону про запобігання корупції. Проте наразі цей Закон ще не підписаний та не набрав чинності.

Члени та голови ЛКК за чинним Законом про запобігання корупції все ще є суб’єктами декларування, адже законопроєкт № 10313 наразі лише готується на підпис голови Верховної Ради України і лише після цього буде переданий на підпис до Президента України.

Таким чином, для запобігання потрапляння до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, головам і членам ЛКК рекомендується подавати декларацію, наголошують у МОЗ.

Так у Міністерстві охорони здоров’я звертають увагу на те, що, окрім виключення членів ЛКК з-поміж суб’єктів декларування Закону «Про запобігання корупції», у законопроєкті 10313 передбачено пункти про те, що:

  • голови та члени лікарсько-консультативних комісій будуть звільнені від обов’язку подання декларацій лише за умови, що вони не перебувають на інших посадах, які зобов’язують їх подавати декларації;
  • голови та члени ЛКК будуть звільнені від відповідальності за несвоєчасне подання декларацій лише за умови, що вони не перебувають на інших посадах, які зобов’язують їх подавати декларації.

Зазначені норми вступлять в силу після підписання та набрання чинності законопроєкту 10313.

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закон МОЗ НАЗК Верховна Рада декларація МСЕК ВЛК

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