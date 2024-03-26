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Через несколько дней завершается подача деклараций членов МСЭК, ВКК и ВВК – что нужно знать

20:35, 26 марта 2024
Члены и председатели ВКК по действующему Закону о предотвращении коррупции все еще являются субъектами декларирования.
Через несколько дней завершается подача деклараций членов МСЭК, ВКК и ВВК – что нужно знать
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Медицинские работники – члены медико-социальных экспертных комиссий, врачебно-консультативных комиссий и военно-врачебных комиссий до 31 марта 2024 года обязаны подать е-декларацию за 2023 год в Единый государственный реестр деклараций. Об этом напомнили в Минздраве.

Верховная Рада приняла Закон № 3384-ІХ о возобновлении декларирования, согласно которому представители перечисленных категорий внесены в перечень декларантов.

Следовательно, декларации подают:

  • личный состав штатных военно-врачебных комиссий;
  • председатели и члены врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий, а также председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих военно-врачебных и врачебно-летных комиссий.

Впрочем, накануне завершения кампании по декларированию законодатели исключили врачей ВКК из перечня декларантов – 21 марта Верховная Рада приняла законопроект №10313, согласно которому председателей и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня субъектов, на которых распространяется действие Закона. Однако пока этот Закон еще не подписан и не вступил в силу.

Члены и председатели ВКК по действующему Закону о предотвращении коррупции все еще являются субъектами декларирования, ведь законопроект № 10313 только готовится на подпись председателя Верховной Рады Украины и только после этого будет передан на подпись Президенту Украины.

Таким образом, для предотвращения попадания в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, председателям и членам ВКК рекомендуется подавать декларацию, отмечают в Минздраве.

Также в Министерстве здравоохранения обращают внимание на то, что кроме исключения членов ВКК среди субъектов декларирования, в законопроекте 10313 предусмотрены пункты о том, что:

  • председатели и члены врачебно-консультативных комиссий будут освобождены от обязанности представления деклараций только при условии, что они не находятся на других должностях, обязывающих их подавать декларации;
  • председатели и члены ВКК будут освобождены от ответственности за несвоевременное представление деклараций только при условии, что они не находятся на других должностях, обязывающих их подавать декларации.

Указанные нормы вступят в силу после подписания и вступления в силу законопроекта 10313.

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