Голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключили з переліку суб’єктів декларування

Верховна Рада ухвалила зміни до закону про запобігання корупції, яким виключила голів та членів лікарсько-консультативних комісій з переліку суб’єктів декларування, але є умова.

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Голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, із певними умовами. Відповідні зміни передбачає прийнятий 21 березня в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Так, до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки врахував відповідну поправку авторства голови Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної та голови Комітету з питань здоров’я нації Максима Радуцького. Під час голосування у пленарному залі дану поправку на підтвердження не ставили, тож, вона має бути врахована і у фінальному тексті, який буде йти на підпис до голови Верховної Ради.

Окрім виключення членів ЛКК з числа суб’єктів декларування відповідною поправкою розділ ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про запобігання корупції» доповнили пунктами 21-5 та 21-6, за якими установили, що:

голови та члени лікарсько-консультативних комісій звільняються від обов’язку подання декларацій – за умови що такі особи не перебувають на інших посадах, перебування на яких зумовлює виникнення обов’язку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених цим Законом. У разі якщо голова або член ЛКК перебуває на іншій посаді, яка зумовлює належність до суб’єктів декларування, така особа подає декларацію.

голови та члени ЛКК звільняються від відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларацій за умови, що такі особи не перебувають на інших посадах, перебування на яких зумовлює виникнення обов’язку подання декларацій.

Як зазначило Головне юридичне управління Верховної Ради, цими змінами до статей 3, 45 Закону «Про запобігання корупції» передбачено виключення голів та членів лікарсько-консультативних комісій з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону, та з переліку суб’єктів декларування відповідно. Це означатиме, що встановлені Законом «Про запобігання корупції» обмеження, заборони і вимоги, а також визначені ним обов’язки (в тому числі щодо подання декларацій) не поширюватимуться на осіб, які є головами або членами ЛКК. Відсутність у особи обов’язку подання декларацій виключає і можливість притягнення її до відповідальності за їх неподання чи несвоєчасне подання. При цьому перебування особи, поряд зі статусом голови або члена ЛКК, також в статусі іншої особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняної до них особи, відповідно до Закону Про запобігання корупції» передбачає наявність у такої особи обов’язку подання декларацій.

З урахуванням наведеного додаткові роз’яснювальні вказівки у пунктах 21-5 , 21-6 розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про запобігання корупції» на звільнення за відповідних умов голів та членів ЛКК від обов’язку подання декларацій та звільнення їх від відповідальності за неподання і несвоєчасне подання декларацій є юридично некоректними.

«До того ж слід зауважити, що поширена останнім часом практика урегулювання питання звільнення від відповідальності за вчинення кримінальних чи адміністративних правопорушень нормами інших законів, в обхід Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, не узгоджується з принципом поділу державної влади», - зазначили у ГЮУ ВР.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки також врахував поправку до цього законопроекту 10313 авторства голови Комітету Олександра Завітневича, Федора Веніславського та інших, згідно з якою чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Автор: Наталя Мамченко

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