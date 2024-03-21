Чехія відправила Україні останні вертольоти Мі-24

Чехія передала Україні свої останні вертольоти в рамках військової допомоги.

Джерело фото: mil.in.ua

Чехія надала військову допомогу у вигляді своїх вертольотів Мі-24 та повідомила, що це останні борти такого типу у їхньому розпорядженні. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, наголошуючи, що країна вже не має у своєму розпорядженні іншого обладнання, яке можна було б передати. Про це повідомляє Deník N.

За даними зазначених джерел, два тижні тому міністр Чернохова представила до уряду секретний документ і пропозицію про надання Україні вертольотів Мі-24. Рішення було затверджено Кабміном таємним чином.

Таким чином, Чехія передала Україні свої останні вертольоти радянського виробництва в рамках військової підтримки.

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