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Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків

Також внесені зміни до закону про військовий обов’язок і військову службу, якими виключено норми про обмежену придатність.

Не кожне порушення норм суддівської етики має наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності – ВРП

Порушення правил етичної поведінки не можуть самі по собі застосовуватися як підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

НАЗК складатиме протоколи щодо порушення правил доброчесного лобіювання – кого вважатимуть за лобістів

Поки незрозуміло, кого будуть вважати лобістом – адже громадські організації, політичні партії, організації, які виконують проекти за кошти іноземних донорів та інші не входять у сфері дії закону.

Чи заборонять в Україні Telegram – нардеп Микола Княжицький внесе законопроект про його регулювання до Ради

Як зазначив ініціатор законопроекту – народний депутат Микола Княжицький, Telegram – «це російська мережа, з якої українці дізнаються новини».

Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

  1. У світі

Google відкрив безкоштовний доступ до нейромережі Gemini 1.5 Pro

18:42, 21 березня 2024
Gemini 1.5 Pro – це нова можливість від Google для аналізу великих обсягів даних.
Google відкрив безкоштовний доступ до нейромережі Gemini 1.5 Pro
Джерело фото: idreampost.com
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Google відкрив безкоштовний доступ до своєї потужної нейромережі – Gemini 1.5 Pro – всім охочим. За даними PSM7.COM, одна з найвидатніших особливостей цієї моделі - контекстне вікно, яке дозволяє обробляти запити до 1 млн символів. Наприклад, Gemini може аналізувати кілька книжок і створити за ними короткий переказ.

Нова версія Gemini 1.5 Pro здатна не лише аналізувати великі обсяги даних, а й швидко знаходити конкретний фрагмент тексту всередині об'ємних блоків, розмір яких може досягати 1 мільйона токенів.

Застосування новітніх архітектур Transformer і Mixture-of-Experts (MoE) дозволяє Gemini працювати набагато швидше, забезпечуючи більш швидкий час відгуку. У порівнянні зі звичайним трансформером, який діє як одна нейронна мережа, нова версія забезпечує більш ефективну обробку даних.

Контекстне вікно складається з токенів, які можуть представляти різноманітні типи інформації, включаючи текст, зображення, аудіо, код або відео. Чим більше контекстне вікно, тим більше інформації модель може врахувати, щоб забезпечити точніші результати. Це подібно до того, як ви дивитесь на світ через вікно - чим більше воно, тим більше деталей можна помітити, і тим краще можна розуміти оточуюче.

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