Google відкрив безкоштовний доступ до нейромережі Gemini 1.5 Pro

Gemini 1.5 Pro – це нова можливість від Google для аналізу великих обсягів даних.

Джерело фото: idreampost.com

Google відкрив безкоштовний доступ до своєї потужної нейромережі – Gemini 1.5 Pro – всім охочим. За даними PSM7.COM, одна з найвидатніших особливостей цієї моделі - контекстне вікно, яке дозволяє обробляти запити до 1 млн символів. Наприклад, Gemini може аналізувати кілька книжок і створити за ними короткий переказ.

Нова версія Gemini 1.5 Pro здатна не лише аналізувати великі обсяги даних, а й швидко знаходити конкретний фрагмент тексту всередині об'ємних блоків, розмір яких може досягати 1 мільйона токенів.

Застосування новітніх архітектур Transformer і Mixture-of-Experts (MoE) дозволяє Gemini працювати набагато швидше, забезпечуючи більш швидкий час відгуку. У порівнянні зі звичайним трансформером, який діє як одна нейронна мережа, нова версія забезпечує більш ефективну обробку даних.

Контекстне вікно складається з токенів, які можуть представляти різноманітні типи інформації, включаючи текст, зображення, аудіо, код або відео. Чим більше контекстне вікно, тим більше інформації модель може врахувати, щоб забезпечити точніші результати. Це подібно до того, як ви дивитесь на світ через вікно - чим більше воно, тим більше деталей можна помітити, і тим краще можна розуміти оточуюче.

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