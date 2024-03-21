Google открыл бесплатный доступ к нейросети Gemini 1.5 Pro

Gemini 1.5 Pro – это новая возможность от Google для анализа больших объемов данных.

Источник фото: idreampost.com

Google открыл бесплатный доступ к своей мощной нейросети - Gemini 1.5 Pro - всем желающим. По данным PSM7.COM, одна из самых выдающихся особенностей этой модели - контекстное окно, которое позволяет обрабатывать запросы до 1 млн символов. Например, Gemini может анализировать несколько книг и создать по ним краткий перевод.

Новая версия Gemini 1.5 Pro способна не только анализировать большие объемы данных, но и быстро находить конкретный фрагмент текста внутри объемных блоков, размер которых может достигать 1 миллиона токенов.

Применение новейших архитектур Transformer и Mixture-of-Experts (MoE) позволяет Gemini работать гораздо быстрее, обеспечивая более быстрое время отклика. По сравнению с обычным трансформером, который действует как одна нейронная сеть, новая версия обеспечивает более эффективную обработку данных.

Контекстное окно состоит из токенов, которые могут представлять различные типы информации, включая текст, изображения, аудио, код или видео. Чем больше контекстное окно, тем больше информации модель может учесть, чтобы обеспечить более точные результаты. Это похоже на то, как вы смотрите на мир через окно - чем больше оно, тем больше деталей можно заметить, и тем лучше можно понимать окружающее.

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