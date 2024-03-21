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КСУ признал неконституционным лишение права на получение пенсии без ограничения максимального размера пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Конституционный Суд Украины принял Решение по делу Василия Атаманчука, которого лишили права на получение пенсии без ограничения ее максимального размера, что составляло вмешательство в право собственности, и повлекло за собой возникновение у субъекта права на конституционную жалобу ощущения краха правомерных надежд.

Верховная Рада приняла закон о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных мужчин

Также внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, которыми исключены нормы об ограниченной пригодности.

Не каждое нарушение норм судейской этики влечет за собой привлечение судьи к дисциплинарной ответственности – Совет правосудия

Нарушения правил этического поведения не могут сами по себе применяться как основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

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Пока неясно, кого будут считать лоббистом – ведь общественные организации, политические партии, организации, выполняющие проекты за счет иностранных доноров и другие, не входят в сферу действия закона.

Запретят ли в Украине Telegram – нардеп Николай Княжицкий внесет законопроект о его регулировании в Раду

Как отметил инициатор законопроекта – народный депутат Николай Княжицкий, Telegram – «это российская сеть, из которой украинцы узнают новости».

  1. В мире

Google открыл бесплатный доступ к нейросети Gemini 1.5 Pro

18:42, 21 марта 2024
Gemini 1.5 Pro – это новая возможность от Google для анализа больших объемов данных.
Google открыл бесплатный доступ к нейросети Gemini 1.5 Pro
Источник фото: idreampost.com
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Google открыл бесплатный доступ к своей мощной нейросети - Gemini 1.5 Pro - всем желающим. По данным PSM7.COM, одна из самых выдающихся особенностей этой модели - контекстное окно, которое позволяет обрабатывать запросы до 1 млн символов. Например, Gemini может анализировать несколько книг и создать по ним краткий перевод.

Новая версия Gemini 1.5 Pro способна не только анализировать большие объемы данных, но и быстро находить конкретный фрагмент текста внутри объемных блоков, размер которых может достигать 1 миллиона токенов.

Применение новейших архитектур Transformer и Mixture-of-Experts (MoE) позволяет Gemini работать гораздо быстрее, обеспечивая более быстрое время отклика. По сравнению с обычным трансформером, который действует как одна нейронная сеть, новая версия обеспечивает более эффективную обработку данных.

Контекстное окно состоит из токенов, которые могут представлять различные типы информации, включая текст, изображения, аудио, код или видео. Чем больше контекстное окно, тем больше информации модель может учесть, чтобы обеспечить более точные результаты. Это похоже на то, как вы смотрите на мир через окно - чем больше оно, тем больше деталей можно заметить, и тем лучше можно понимать окружающее.

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