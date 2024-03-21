Чехия отправила Украине последние вертолеты Ми-24

Чехия передала Украине свои последние вертолеты в рамках военной помощи.

Источник фото: mil.in.ua

Чехия предоставила военную помощь в виде своих вертолетов Ми-24 и сообщила, что это последние борта такого типа в их распоряжении. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, подчеркивая, что страна уже не располагает другим оборудованием, которое можно было бы передать. Об этом сообщает Deník N.

По данным указанных источников, две недели назад министр Чернохова представила в правительство секретный документ и предложение о предоставлении Украине вертолетов Ми-24. Решение было утверждено Кабмином тайным образом.

Таким образом, Чехия передала Украине свои последние вертолеты советского производства в рамках военной поддержки.

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