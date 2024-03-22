Глав и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня субъектов декларирования

Верховная Рада приняла изменения в закон о предотвращении коррупции, которым исключила председателей и членов врачебно-консультативных комиссий из перечня субъектов декларирования, но есть условие.

Источник фото: armyinform

Глав и членов врачебно-консультативных комиссий исключили из перечня субъектов, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции, с определенными условиями. Соответствующие изменения предусматривает принятый 21 марта в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Так, ко второму чтению Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности учел соответствующую поправку авторства председателя Комитета по антикоррупционной политике Анастасии Радиной и председателя Комитета по вопросам здоровья нации Максима Радуцкого. Во время голосования в пленарном зале данную поправку на подтверждение не ставили, поэтому она должна быть учтена и в финальном тексте, который будет идти на подпись к председателю Верховной Рады.

Кроме исключения членов ЛКК из числа субъектов декларирования соответствующей поправкой раздел ХІІІ «Заключительные положения» Закона «О предотвращении коррупции» дополнили пунктами 21-5 и 21-6, по которым установили, что:

председатели и члены врачебно-консультативных комиссий освобождаются от обязанности представления деклараций – при условии, что такие лица не находятся на других должностях, пребывание на которых обуславливает возникновение обязанности представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренных настоящим Законом. В случае если председатель или член ЛКК находится в другой должности, которая обуславливает принадлежность к субъектам декларирования, такое лицо подает декларацию.

председатели и члены ЛКК освобождаются от ответственности за неподачу, несвоевременную подачу деклараций при условии, что такие лица не находятся на других должностях, пребывание на которых обуславливает возникновение обязанности подачи деклараций.

Как отметило Главное юридическое управление Верховной Рады, этими изменениями в статьи 3, 45 Закона «О предотвращении коррупции» предусмотрено исключение председателей и членов врачебно-консультативных комиссий из перечня субъектов, на которых распространяется действие настоящего Закона, и из перечня субъектов декларирования соответственно. Это будет означать, что установленные Законом «О предотвращении коррупции» ограничения, запреты и требования, а также определенные им обязанности (в том числе по представлению деклараций) не будут распространяться на лиц, являющихся председателями или членами ЛКК. Отсутствие у лица обязанности подачи деклараций исключает и возможность привлечения его к ответственности за их непредставление или несвоевременную подачу. При этом пребывание лица, наряду со статусом председателя или члена ЛКК, также в статусе другого лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, или приравненного к ним лица, согласно Закону «О предотвращении коррупции» предусматривает наличие у такого лица обязанности подачи деклараций.

С учетом приведенного дополнительные разъяснительные указания в пунктах 21-5, 21-6 раздела XIII «Заключительные положения» Закона «О предотвращении коррупции» об освобождении при соответствующих условиях председателей и членов ЛКК от обязанности подачи деклараций и освобождении их от ответственности за неподачу и несвоевременную подачу деклараций юридически некорректны.

«К тому же следует заметить, что распространенная в последнее время практика урегулирования вопроса освобождения от ответственности за совершение уголовных или административных правонарушений нормами других законов, в обход Уголовного кодекса Украины и Кодекса Украины об административных правонарушениях, не согласуется с принципом разделения государственной власти», - отметили в ГЮУ ВР.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ко второму чтению Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности также учел поправку к этому законопроекту 10313 авторства председателя Комитета Александра Завитневича, Федора Вениславского и других, согласно которой мужчины, признанные ограниченно пригодными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.