Мужчина, которого чипировала компания Илона Маска Neuralink, смог сыграть в видеоигру силой мысли: видео

Пациент Neuralink Ноланд Арбо сыграл со своим отцом в Марио Карт.

Первый пациент с имплантированным в мозг чипом от компании Neuralink смог сыграть в видеоигру силой мысли. Об этом сообщает Business Insider.

Так, пациент Neuralink Ноланд Арбо сыграл со своим отцом в Mario Kart.

Он отметил, что этот нейроимплант изменил его жизнь, открыв новые возможности для взаимодействия с электроникой и компьютерными программами. Арбо надеется, что подобные технологии в будущем помогут многим людям в преодолении разных ограничений.

Как известно, Ноланд Арбо стал объектом интенсивных исследований Neuralink после того, как он был парализован более восьми лет назад из-за несчастного случая. Имплантирование чипа произошло в январе 2024 года, и по словам основателя компании Илона Маска, результаты этой процедуры обещают. Он подчеркнул, что нейроимплант не только позволит управлять электронными устройствами, но и потенциально способен восстанавливать подвижность в телах парализованных людей, а также бороться с депрессией и другими болезнями.

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