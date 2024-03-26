Чоловік, якого чипувала компанія Ілона Маска Neuralink, зміг зіграти у відеогру силою думки: відео

Пацієнт Neuralink Ноланд Арбо зіграв зі своїм батьком в Mario Kart.

Перший пацієнт з імплантованим у мозок чіпом від компанії Neuralink зміг зіграти у відеогру силою думки. Про це повідомляє Business Insider.

Так, пацієнт Neuralink Ноланд Арбо зіграв зі своїм батьком в Mario Kart.

Він відзначив, що цей нейроімплант змінив його життя, відкривши нові можливості для взаємодії з електронікою та комп'ютерними програмами. Арбо сподівається, що подібні технології в майбутньому допоможуть багатьом людям у подоланні різних обмежень.

Як відомо, Ноланд Арбо став об'єктом інтенсивних досліджень Neuralink після того, як він був паралізований понад вісім років тому через нещасний випадок. Імплантування чіпа відбулося в січні 2024 року, і за словами засновника компанії Ілона Маска, результати цієї процедури є обіцяючими. Він підкреслив, що нейроімплант не лише дозволить керувати електронічними пристроями, а й потенційно здатен відновлювати рухливість в тілах паралізованих людей, а також боротися з депресією та іншими недугами.

Раніше Нолан Арбо написав пост силою думки.

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