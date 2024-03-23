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  1. У світі

Чоловік, якого чипувала компанія Ілона Маска Neuralink, написав пост силою думки

16:55, 23 березня 2024
Перший пост у соцмережі зроблено силою думки з використанням пристрою Telepathy.
Чоловік, якого чипувала компанія Ілона Маска Neuralink, написав пост силою думки
Фото: dailymail.co.uk
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Пацієнт компанії Neuralink американського мільярдера Ілона Маска, що розробляє нейроімпланти для вживлення в мозок, написав свій перший пост у соцмережі X (колишній Twitter) за допомогою сили думки. Про це повідомив Ілон Маск на своїй сторінці у соцмережі X.

«Перший пост, який зроблено силою думки, з використанням пристрою Telepathy від Neuralink!», – заявив мільярдер.

З цим коментарем він зробив репост запису зі сторінки першого володаря мозкового чипа Нолана Арбо.

«Twitter забанив мене, розпізнавши в мені бота, але Х та Ілон Маск відновили сторінку, тому що так воно і є», – йдеться в повідомленні.

Раніше компанія Ілона Маска Neuralink показала, як її пацієнт зміг переміщувати курсор силою думки.

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