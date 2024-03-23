Зареєструватися на НМТ тепер можна за допомогою Дії: відеоінструкція

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що зареєструватися на НМТ тепер можна за допомогою Дії – для цього потрібно мати у застосунку ID-картку або закордонний паспорт.
Як це зробити?
Також відтепер для входу в персональний кабінет можна використовувати Дія.Підпис. Для цього перейдіть на сторінку персонального кабінету, оберіть варіант «Вхід за допомогою застосунку Дія», натисніть на QR-код або скануєте його камерою свого смартфона, на якому є Дія, та пройдіть перевірку за фото.
Реєстрація на НМТ-24 триватиме до 11 квітня включно.
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