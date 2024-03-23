Прикордонники викрили чоловіка, який видавав себе за грузина та хотів виїхати за кордон

Псевдоіноземця виявили при перетині кордону.

Фото: dpsu.gov.ua

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що в пункті пропуску «Могилів-Подільський» виявили громадянина України, який планував перетнути кордон по чужому документу. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

23-річний чоловік, як підставу для виїзду за кордон надав свідоцтво на повернення в Грузію.

Як з’ясувалось свідоцтво містить ознаки підробки та не відповідає встановленому зразку. Також, чоловік зізнався, що для отримання цього документу скористався послугами одного з месенджерів. Надіславши своє фото інтернет-ділкам останні виготовили йому документ із установчими даними громадянина Грузії.

За цю послугу він заплатив 2 000 доларів США.

Прикордонники повідомили, що громадянину відмовили у перетині кордону, а про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 КК України «Використання завідомо підробленого документа» прикордонники надіслали повідомлення до Нацполіції.

Раніше ми писали, що на кордоні зі Словаччиною українець намагався прикинутися нігерійцем.

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