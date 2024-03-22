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  1. В Україні

На кордоні зі Словаччиною українець намагався прикинутися нігерійцем

23:12, 22 березня 2024
На паспортний контроль чоловік надав копію інформаційної сторінки закордонного паспорта громадянина Нігерії.
На кордоні зі Словаччиною українець намагався прикинутися нігерійцем
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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На кордоні чоловік на паспортний контроль надав копію інформаційної сторінки закордонного паспорта громадянина Нігерії і розповів, що проживає в Одесі, а паспорт втратив під час останніх обстрілів у місті. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, чоловік прямував рейсовим автобусом на виїзд з України через пункт пропуску «Ужгород».

Однак, зазначають у ДПСУ, коли інспектор порівняв світлину з особою пред’явника, він помітив, що на фото зображена інша людина. До того ж, правоохоронці встановили, що власник закордонного паспорта залишив територію України ще на початку повномасштабного вторгнення.

Під час бесіди пасажир автобусу зізнався, що насправді є громадянином України та проживає у Києві. З огляду на схожість із іноземцем, він вирішив скористатися фото його паспорта та вигадав легенду.

Українцеві відмовили у пропуску через кордон. Щодо нього склали адміністративно-процесуальні документи за ч.1 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», пишуть у ДПСУ.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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