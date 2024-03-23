Проїхав на червоний сигнал світлофора на очах у поліції: у Києві покарали водія Mercedes, відео

У Києві притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києва оштрафували водія автомобіля Mercedes, який, проїхавши на заборонний сигнал світлофора, повернув праворуч зі смуги, яка дозволяє рух тільки прямо. Далі водій розвернувся на перехресті та поїхав у зворотному напрямку.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень у майбутньому та винесли на нього відповідні адмінматеріали.

У поліції нагадали, що наказовий знак 4.1 дозволяє рух транспортних засобів лише прямо. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

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