Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити – Опендатабот

За півтора роки роботи програми єОселя українці подали 576 303 заявки на пільгове кредитування.

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Програма «єОселя» працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

Про це повідомляє платформа «Опендатабот».

Згідно даних, за півтора роки роботи програми єОселя українці подали 576 303 заявки на пільгове кредитування. Лише по 1% від поданих заявок отримали кредити – це 1 заявка із 76 поданих.

Загалом за програмою єОселя працює 7 банків. П’ять з яких державні — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс банк та два з приватним капіталом — Глобус та Скай банк.

Найчастіше пільгові кредити на житло видають у Ощадбанку — 44% або майже кожен другий виданий кредит.

97% від усіх виданих кредитів припадає на 3 банки: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) та Укргазбанк (23%).

Середня сума кредиту за програмою єОселя складає 1,5 млн грн. А більшість кредитів — майже половину або 45% — видають у Києві та Київській області.

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Нагадаємо, що банки збільшили видачу іпотечних кредитів удвічі порівняно з минулим роком – що кажуть у НБУ.

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