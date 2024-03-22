Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Результатів спеціальних перевірок щодо кандидатів на посаду члена ВРП по квоті Президента немає досі – Етична рада

Етична рада повідомила, чому не відбуваються співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті Президента.

Жінка скористалася базою податкової служби, щоб дізнатися, скільки заробив її чоловік, але отримала протокол про корупцію

Кампанія декларування доходів та майна іноді приводить до несподіваних наслідків.

До Дисциплінарного статуту ЗСУ внесли зміни щодо присвоєння військових звань, протидії дискримінації і домаганням

Достроково присвоїти чергове військове звання можна буде лише за умови безпосередньої участі у бойових діях не менше 3 місяців.

Лише 21% державних службовців молодше 35 років, що менше ніж кілька років тому – НАДС

У НАДС закликають молодь працювати на державній службі, інакше на держслужбу чекає інституційна криза.

МВФ виділив Україні 880 млн доларів і наголосив на необхідності постійного курсу на антикорупційні реформи

У МВФ зазначають, що постійний імпульс реформ для посилення антикорупційної системи та системи управління, включаючи забезпечення ефективності антикорупційних інституцій, буде необхідним для стримання фіскальних ризиків.

  1. В Україні

Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити – Опендатабот

16:10, 22 березня 2024
За півтора роки роботи програми єОселя українці подали 576 303 заявки на пільгове кредитування.
Лише 1% заявок на єОселю отримали пільгові кредити – Опендатабот
Джерело фото: Maria Ziegler / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Програма «єОселя» працює вже майже 1,5 роки і за цей час зафіксовано близько 600 тисяч заявок на пільгову іпотеку. Проте кредит отримує лише 1% від поданих заяв.

Про це повідомляє платформа «Опендатабот».

Згідно даних, за півтора роки роботи програми єОселя українці подали 576 303 заявки на пільгове кредитування. Лише по 1% від поданих заявок отримали кредити – це 1 заявка із 76 поданих. 

Загалом за програмою єОселя працює 7 банків. П’ять з яких державні — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс банк та два з приватним капіталом — Глобус та Скай банк.

Найчастіше пільгові кредити на житло видають у Ощадбанку — 44% або майже кожен другий виданий кредит.

97% від усіх виданих кредитів припадає на 3 банки: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) та Укргазбанк (23%).

Середня сума кредиту за програмою єОселя складає 1,5 млн грн. А більшість кредитів — майже половину або 45% — видають у Києві та Київській області.

Також ми писали, як отримати послугу єОселя: хто має право, перелік документів та куди звертатися.

Нагадаємо, що банки збільшили видачу іпотечних кредитів удвічі порівняно з минулим роком – що кажуть у НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зупинити безпідставний тиск на бізнес, чи виконує свою роль прокуратура та чи дієвим є інститут слідчих суддів
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Червинська
    Марина Червинська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Катерина Коваль
    Катерина Коваль
    голова конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі
  • Тетяна Верхогляд
    Тетяна Верхогляд
    суддя Центрального апеляційного господарського суду