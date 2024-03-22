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Лишь 1% заявок на єОселю получили льготные кредиты – Опендатабот

16:10, 22 марта 2024
За полтора года работы программы єОселя украинцы подали 576 303 заявки на льготное кредитование.
Лишь 1% заявок на єОселю получили льготные кредиты – Опендатабот
Источник фото: Maria Ziegler / Unsplash
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Программа «єОселя» работает уже почти 1,5 года и за это время зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Однако кредит получает всего 1% от поданных заявлений.

Об этом сообщает платформа «Опендатабот».

Согласно данным, за полтора года работы программы єОселя украинцы подали 576 303 заявки на льготное кредитование. Только по 1% от поданных заявок получили кредиты – это 1 заявка из 76 поданных.

Всего по программе єОселя работает 7 банков. Пять из которых государственные — Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс банк и два с частным капиталом Глобус и Скай банк.

Чаще всего льготные кредиты на жилье выдают в Ощадбанке — 44% или почти каждый второй выданный кредит.

97% всех выданных кредитов приходится на 3 банка: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) и Укргазбанк (23%).

Средняя сумма кредита по программе єОселя составляет 1,5 млн грн. А большинство кредитов –  почти половину или 45% – выдают в Киеве и Киевской области.

Также мы писали, как получить услугу єОселя: кто имеет право, перечень документов и куда обращаться.

Напомним, что банки увеличили выдачу ипотечных кредитов вдвое по сравнению с прошлым годом – что говорят в НБУ.

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