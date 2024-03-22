ПФУ объясняет, в течение какого времени оказывают одноразовую помощь потерпевшему от несчастного случая на производстве

В случае смерти потерпевшего единовременное пособие выплачивается членам его семьи.

Пенсионный фонд Украины объяснил, в течение какого времени пострадавшему в результате несчастного случая на производстве выплачивается единовременная помощь.

Отмечается, что единовременная помощь пострадавшему в результате несчастного случая на производстве выплачивается в месячный срок со дня определения медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК) устойчивой потери профессиональной трудоспособности.

В случае смерти потерпевшего единовременное пособие выплачивается членам его семьи и находившимся на его содержании лицам в месячный срок со дня смерти потерпевшего (статья 41 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании").

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