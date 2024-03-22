Одесские таможенники пресекли попытку вывоза из Украины валюты на 1,2 млн гривен

Двое граждан Молдовы попытались вывезти через таможенную границу незадекларированную валюту.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

По данным Государственной таможенной службы Украины, одесские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из Украины валюты на сумму более 1,2 млн гривен. Эту информацию сообщили представители службы.

Незадекларированную валюту попытались переместить через таможенную границу двое граждан Молдовы, которые на автомобиле возвращались домой через пункт пропуска "Староказачье". Они выбрали "зеленый коридор" для прохождения таможенных формальностей, заявив, что не имеют товаров, ограниченных или требующих разрешений, а также не декларировали валюту. Однако при досмотре оказалось, что каждый из них скрывал под одеждой еще по 15 тысяч евро.

Согласно действующему законодательству, физическое лицо может ввозить в Украину и вывозить за ее пределы наличную валюту в сумме, не превышающей 10 000 евро. В связи с этим по данному факту составлены протоколы о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.

Наличная валюта, которая по официальному курсу Национального банка Украины составляла более 1,2 млн гривен, была конфискована.

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