Одеські митники зупинили спробу вивезення з України валюти на 1,2 млн гривень

Двоє громадян Молдови спробували вивезти через митний кордон незадекларовану валюту.

Джерело фото: Державна митна служба України

За даними Державної митної служби України, одеські митники зупинили спробу незаконного вивезення з України валюти на суму понад 1,2 млн гривень. Цю інформацію повідомили представники служби.

Незадекларовану валюту спробували перемістити через митний кордон двоє громадян Молдови, які на автомобілі поверталися додому через пункт пропуску «Старокозаче». Вони обрали «зелений коридор» для проходження митних формальностей, заявивши, що не мають товарів, що обмежені або потребують дозволів, а також не декларували валюту. Однак під час огляду виявилося, що кожен з них приховував під одягом ще по 15 тисяч євро.

Згідно з чинним законодавством, фізична особа може ввозити в Україну та вивозити за її межі готівкову валюту у сумі, не перевищуючи 10 000 євро. У зв'язку з цим за цим фактом складено протоколи про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України.

Готівкову валюту, яка за офіційним курсом Національного банку України становила понад 1,2 млн гривень, було конфісковано.

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