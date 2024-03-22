Харків без світла: про повітряну тривогу повідомлятимуть по телефонах і гучномовцях

Масована російська атака призвела до перебоїв з електропостачанням у Харкові.

Джерело фото: lviv.euroclinic.com.ua

Внаслідок масованої російської атаки у Харкові у п'ятницю, 22 березня, сталися перебої з електропостачанням, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. З метою оперативного сповіщення громадян про повітряну тривогу, буде використано звукові повідомлення на мобільні телефони.

«Через перебої з електропостачанням сповіщення про повітряні тривоги будуть здійснюватися через звукове повідомлення на мобільні телефони», - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, співробітники ДСНС та Нацполіції також додатково оповістять громадян через гучномовці та рації, об’їжджаючи місто.

Нагадаємо, частина областей України перейшли на аварійні графіки відключень світла.

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