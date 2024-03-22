Частина областей України перейшли на аварійні графіки відключень світла

Через російські обстріли у Сумській та Одеській та ще двох областях ввели графіки аварійних відключень світла.

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Унаслідок масштабної ракетної атаки, тимчасово введені графіки аварійних відключень електроенергії в кількох районах Сумської області. Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Зокрема, відключення електроенергії застосовуються у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

«Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання», - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією ДТЕК, масована нічна атака ворога пошкодила енергооб'єкти Одещини. Через це в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Екстрені відключення світла відбулися також в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня росія обстріляла енергетичну інфраструктуру України, випустивши понад 60 шахедів і майже 90 ракет.

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