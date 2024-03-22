Часть областей Украины перешли на аварийные графики отключений света

Из-за российских обстрелов в Сумской и Одесской и еще двух областях ввели графики аварийных отключений света.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вследствие масштабной ракетной атаки, временно введены графики аварийных отключений электроэнергии в нескольких районах Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации.

В частности, отключения электроэнергии применяются в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов.

"Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации ДТЭК, массированная ночная атака врага повредила энергообъекты Одесской области. Из-за этого в Одессе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

Экстренные отключения света произошли также в Донецкой и Днепропетровской областях.

Напомним, в ночь на 22 марта россия обстреляла энергетическую инфраструктуру Украины, выпустив более 60 шахедов и почти 90 ракет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.