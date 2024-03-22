росія випустила по Україні понад 60 шахедів і майже 90 ракет

В ніч на 22 березня росія обстріляла енергетичну інфраструктуру України.

Джерело фото: GETTY IMAGES

У ніч на 22 березня росія здійснила масштабну ракетну атаку на Україну, запустивши понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів. За словами Президента України Володимира Зеленського, цілі обстрілів російських терористів, надзвичайно ясні: електростанції, лінії електропостачання, греблі гідроелектростанцій, звичайні житлові будинки та навіть тролейбуси - усе, що становить звичайне життя людей, є об'єктами цих нападів.

Усі необхідні служби вже працюють у містах, що постраждали від атаки. Рятувальники, енергетики, обласна та місцева влада, поліцейські та комунальні підприємства надають допомогу мешканцям. Ніхто не залишиться без допомоги. Триває відновлення електропостачання.

«У російських ракет немає затримок, як у пакетів допомоги нашій державі. У «шахедів» немає нерішучості, як у деяких політиків. Важливо розуміти ціну затримок і відкладених рішень. Системи «Петріот» повинні захищати Харків і Запоріжжя, потрібна ППО, щоб захистити людей, інфраструктуру, будинки та греблі. Партнери точно знають, що необхідно. Точно можуть підтримати. Потрібні ці рішення. Життя має бути захищене від цих нелюдей з иоскви», – йдеться у повідомленні Зеленського.

Джерело відео: Офіційний канал Володимира Зеленського

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