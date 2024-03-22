ЄС розпочав переговори про членство Боснії та Герцеговини

Єврорада оголосила про початок переговорів щодо вступу Боснії та Герцеговини до ЄС.

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Європейська Рада оголосила про початок переговорів щодо можливого вступу Боснії та Герцеговини до Європейського Союзу. Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель у соцмережі Х, попередньо відзначивши цей крок як важливий досягнення для країни.

«Європейська Рада щойно прийняла рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною. Вітаю вас! Ваше місце в нашій європейській родині», - написав Мішель.

Він підкреслив, що це рішення є важливим кроком вперед для країни на шляху до членства в ЄС.

«Тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає ваш народ», - додав Мішель.

Наразі перед Боснією та Герцеговиною стоїть довгий і складний шлях до отримання членства в ЄС. Етап перемовин може зайняти кілька років. Наприклад, процес приєднання Хорватії до ЄС тривав десять років, перш ніж країну офіційно прийняли в Європейський Союз у 2013 році. При цьому будь-яке рішення про розширення ЄС повинно одностайно схвалити всі 27 членів блоку.

Нагадаємо, Єврорада закликала якнайшвидше схвалити переговорну рамку про вступ України в ЄС.

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