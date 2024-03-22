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На Харківщині викрили оборудку на понад 20 млн гривень на будівництві фортифікаційних споруд

08:24, 22 березня 2024
В Харківській області БЕБ упередило розтрату бюджетних коштів на будівництві фортифікаційних спорудах.
На Харківщині викрили оборудку на понад 20 млн гривень на будівництві фортифікаційних споруд
Ілюстративне фото
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Бюро економічної безпеки України разом з Державною службою фінансового моніторингу України розкрили спробу розтрати бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Компанія, що отримала підряд на суму понад 240 млн грн, перевела частину цих коштів на рахунки фізичної особи - підприємця, яка не мала відношення до будівництва і фактично займалася адмініструванням закладу харчування.

Правоохоронці встановили, що частину коштів в розмірі 20,45 млн гривень товариство перевело на рахунки фізичної особи, яка була зареєстрована у січні 2024 року і працювала адміністратором закладу харчування, тобто немає відношення до будівництва. Водночас після отримання коштів вона намагалась перерахувати їх на рахунок компанії, що  може бути пов’язана із діяльністю так званих «конвертаційних центрів».

Зараз проводяться подальші заходи для запобігання розтраті бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області.

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