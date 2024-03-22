На Харьковщине разоблачили сделку на более 20 млн гривен на строительстве фортификационных сооружений

В Харьковской области БЭБ предупредило растрату бюджетных средств на строительстве фортификационных сооружений.

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Бюро экономической безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины раскрыли попытку растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на территории Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Компания, получившая подряд на сумму более 240 млн грн, перевела часть этих средств на счета физического лица - предпринимателя, которая не имела отношения к строительству и фактически занималась администрированием заведения питания.

Правоохранители установили, что часть средств в размере 20,45 млн гривен общество перевело на счета физического лица, которое было зарегистрировано в январе 2024 года и работало администратором заведения питания, то есть не имеет отношения к строительству. В то же время после получения средств она пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых "конвертационных центров".

Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия для предотвращения растраты бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в Харьковской области.

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