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Евросовет призвал как можно быстрее одобрить переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС

08:11, 22 марта 2024
Евросовет призывает ускориться и начать процесс до завершения срока бельгийского председательства.
Евросовет призвал как можно быстрее одобрить переговорную рамку о вступлении Украины в ЕС
Источник фото: ukrinform
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Европейский совет отметил прогресс Украины в проведении реформ, на пути к вступлению в Европейский союз.

В итоговом заявлении, опубликованном в Twitter (X) представительницей президента Европейского совета Екатериной Кесиндж, Евросовет призывает другие государства-члены ЕС быстро одобрить переговорную рамку для Украины и Молдовы после ее представления.

"Евросовет приветствует прогресс Украины и Молдовы в продвижении необходимых реформ на пути в ЕС. После представления проекта переговорных рамок для Украины и Молдовы Евросовет призывает как можно быстрее принять их и продолжить работу без проволочек", - говорится в итоговом заявлении Евросовета.

Председатель Евросовета Шарль Мишель во время брифинга в Брюсселе подчеркнул необходимость ускорить работу по разработке рамок для переговоров с Украиной по вступлению, чтобы начать процесс до завершения срока бельгийского председательства в Совете ЕС.

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