Єврорада закликала якнайшвидше схвалити переговорну рамку про вступ України в ЄС

Єврорада закликає прискоритися та розпочати процес до завершення терміну бельгійського головування.

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Європейська рада відзначила прогрес України у проведенні реформ, на шляху до вступу в Європейський союз.

В підсумковій заяві, опублікованій у Twitter (X) представницею президента Європейської ради Екатериною Кесіндж, Єврорада закликає інші держави-члени ЄС швидко схвалити переговорну рамку для України та Молдови після її представлення.

«Єврорада вітає прогрес України та Молдови у просуванні необхідних реформ на шляху до ЄС. Після представлення проекту переговорних рамок для України та Молдови Єврорада закликає якнайшвидше ухвалити їх та продовжити роботу без зволікань», - йдеться в підсумковій заяві Євроради.

Голова Євроради Шарль Мішель під час брифінгу в Брюсселі підкреслив необхідність прискорити роботу з опрацювання рамок для переговорів з Україною щодо вступу, щоб розпочати процес до завершення терміну бельгійського головування в Раді ЄС.

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