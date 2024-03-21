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  1. У світі

Російські пранкери атакували МОК: що сталося

21:53, 21 березня 2024
Дзвінки від російських пранкерів, які представлялися представниками Африканського Союзу, надійшли до президента Міжнародного олімпійського комітету.
Російські пранкери атакували МОК: що сталося
Джерело фото: intent.press
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Фальшиві дзвінки від російських пранкерів, які вигадували себе представниками Комісії Африканського Союзу, надійшли до Міжнародного Олімпійського Комітету та його президента Томаса Баха. Про це повідомляє Reuters за даними МОК.

У повідомленні олімпійської організації зазначається, що під час розмови пранкери намагалися отримати аргументи, що російський уряд не політизує спорт, щоб підготувати відповідну заяву.

«Схоже, стався черговий епізод у російській кампанії з дезінформації та наклепу проти Міжнародного олімпійського комітету та його президента», - йдеться в заяві МОК.

У МОК вважають, що ці фальшиві дзвінки можуть бути пов'язані з тією ж групою, яка раніше атакувала світових політичних лідерів та інших високопоставлених осіб пранковими дзвінками.

Деталі розмови та кількість дзвінків, що надійшли, МОК не уточнив.

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