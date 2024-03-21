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  1. В мире

Российские пранкеры атаковали МОК: что произошло

21:53, 21 марта 2024
Звонки от российских пранкеров, которые представлялись представителями Африканского Союза, поступили к президенту Международного олимпийского комитета.
Российские пранкеры атаковали МОК: что произошло
Источник фото: intent.press
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Фальшивые звонки от российских пранкеров, которые притворялись представителями Комиссии Африканского Союза, поступили в Международный Олимпийский комитет и его президенту Томасу Баху. Об этом сообщает Reuters по данным МОК.

В сообщении олимпийской организации отмечается, что во время разговора пранкеры пытались получить аргументы, что российское правительство не политизирует спорт, чтобы подготовить соответствующее заявление.

"Похоже, произошел очередной эпизод в российской кампании по дезинформации и клевете против Международного олимпийского комитета и его президента", - говорится в заявлении МОК.

В МОК считают, что эти фальшивые звонки могут быть связаны с той же группой, которая ранее атаковала мировых политических лидеров и других высокопоставленных лиц пранковыми звонками.

Детали разговора и количество поступивших звонков МОК не уточнил.

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